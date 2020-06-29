У Президента подякували 5 країн-партнерів за допомогу після паводків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Україна вдячна США, Угорщині, Ізраїлю, Молдові та Швеції, які запропонували допомогу з ліквідації наслідків повені в західних регіонах України. Про це написала в Facebook прессекретар Президента України Юлія Мендель, передає УНН.
"Ми вдячні США, Угорщині, Ізраїлю, Молдові та Швеції, які запропонували допомогу українському карпатському регіону для відновлення після того, що Єврокомісія називає найсильнішою повінню в регіоні за останні півстоліття", - написала прессекретар.
За словами Мендель, затоплення спостерігалося в 180 містах і селах Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської, Тернопільської областей, було затоплено 202 км доріг, 94 мости зруйновано, пошкоджено 620 км доріг і 259 мостів.
Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України звернулося до держав-партнерів і штаб-квартир міжнародних організацій з проханням про допомогу в подоланні наслідків природного лиха на Заході країни.
Представництво України при ЄС та Місія України при НАТО звернулися до інститутів ЄС і структур Альянсу, щоб активувати механізм цивільного захисту ЄС і залучити Євроатлантичний центр НАТО з реагування на катастрофи природного та техногенного характеру.