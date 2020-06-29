У Президента подякували 5 країн-партнерів за допомогу після паводків

"Ми вдячні США, Угорщині, Ізраїлю, Молдові та Швеції, які запропонували допомогу українському карпатському регіону для відновлення після того, що Єврокомісія називає найсильнішою повінню в регіоні за останні півстоліття", - написала прессекретар.

За словами Мендель, затоплення спостерігалося в 180 містах і селах Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської, Тернопільської областей, було затоплено 202 км доріг, 94 мости зруйновано, пошкоджено 620 км доріг і 259 мостів.

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України звернулося до держав-партнерів і штаб-квартир міжнародних організацій з проханням про допомогу в подоланні наслідків природного лиха на Заході країни.

Представництво України при ЄС та Місія України при НАТО звернулися до інститутів ЄС і структур Альянсу, щоб активувати механізм цивільного захисту ЄС і залучити Євроатлантичний центр НАТО з реагування на катастрофи природного та техногенного характеру.