У посольстві РФ припустили, що в кров Юлії Скрипаль могли впорснути хімікат
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У кров Юлії Скрипаль могли впорснути хімікат до відбору проб. Про це повідомили у посольстві РФ у Великій Британії, передає УНН із посиланням на РИА Новости.
Не маючи можливості розслідувати інцидент в Солсбері, російські фахівці задаються новими питаннями, відзначають дипломати.
“Зокрема, яким чином в пробі крові однієї з потерпілих, відібраної через 18 днів після контакту, міг бути виявлений нерозкладений токсичний хімікат, встановлений Портон-дауном? При тому що в іншого потерпілого, який отримав більш сильне отруєння, подібного не спостерігалося”, — йдеться в повідомленні.
У посольстві зазначили, що така картина не характерна для отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Таким чином, мова може йти про те, що перед відбором проб токсичний хімікат був вприснуто в кров Юлії Скрипаль.
Нагадаємо, США вважають, що ОЗХЗ підтвердила висновки Лондона про отруєння Скрипалів.
Як повідомляв УНН, 4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.