В посольстве РФ предположили, что в кровь Юлии Скрипаль могли впрыснуть химикат

Не имея возможности расследовать инцидент в Солсбери, российские специалисты задаются новыми вопросами, отметили дипломаты.

"В частности, каким образом в пробе крови одной из потерпевших, отобранной через 18 дней после контакта, мог быть обнаружен неразложившийся токсичный химикат, установленный Портон-дауном? При том что у другого потерпевшего, получившего более сильное отравление, подобного не наблюдалось", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что такая картина не характерна для ядовитых веществ нервно-паралитического действия. Таким образом, речь может идти о том, что перед отбором проб токсичный химикат был впрыснут в кровь Юлии Скрипаля.

Напомним, США считают, что ОЗХО подтвердила выводы Лондона об отравления Скрипалей.

Как сообщал УНН, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.