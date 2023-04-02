У Португалії тисячі людей протестують проти житлової кризи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У суботу тисячі португальців вийшли на вулиці Лісабона та інших міст на знак протесту проти різкого зростання орендної плати та цін на житло, передає УНН з посиланням на Reuters.
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Тисячі жителів Португалії вийшли на мітинги у різних містах країни. Люди проти різкого зростання орендної плати за житло.
"Сьогодні існує величезна житлова криза", - сказала Ріта Сілва, представниця житлової групи Habita.
Португалія - одна з найбідніших країн Західної Європи. Згідно з урядовими даними, минулого року понад 50% працівників заробляли менше ніж 1000 євро (1084 долари) на місяць. Мінімальна заробітна плата в країні складає 760 євро.
До прикладу, середня орендна плата за квартиру з однією спальнею в Лісабоні становить близько 1350 євро.
Минулого місяця уряд оголосив про житловий пакет, який поклав край суперечливій схемі «Золотої візи» та заборонив видачу нових ліцензій на нерухомість Airbnb. Проте критики кажуть, що цього недостатньо для повного зниження цін на житло.
Доповнення
Згідно з дослідженням страхових брокерів CIA Landlords, низька заробітна плата та висока орендна плата роблять Лісабон третім найменш зручним містом у світі для проживання. Нинішній рівень інфляції в Португалії, що становить 8,2%, ще більше посилив проблему.