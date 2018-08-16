У популярному серед туристів штаті в Індії через повені загинули 67 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У популярному серед туристів штаті Керала на південному заході Індії в результаті повені загинули вже 67 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.
"25 смертей були підтверджені ввечері (15 серпня - ред). Ситуація погана у багатьох частинах штату, і кількість (смертей), ймовірно, зросте", - сказав високопоставлений чиновник з управління із ліквідації наслідків стихійних лих у штаті Керала.
Раніше повідомлялося про 43 загиблих.
Індійський чиновник додав, що влада оголосила "червоне" попередження про негоду у всіх 14 округах штату, і очікується, що протягом наступних 24 годин у більшості з найбільш постраждалих районів сильні зливи продовжаться.