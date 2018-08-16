В любимом туристами штате в Индии из-за наводнения погибли 67 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В популярном среди туристов штате Керала на юго-западе Индии в результате наводнения погибли уже 67 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.
"25 смертей были подтверждены вечером (15 августа - ред). Ситуация плохая во многих частях штата, и число (смертей), вероятно, возрастет", - сказал высокопоставленный чиновник из управления по ликвидации последствий стихийных бедствий в штате Керала.
Ранее сообщалось о 43 погибших.
Индийский чиновник добавил, что власти объявили "красное" предупреждение о непогоде во всех 14 округах штата, и ожидается, что в течение следующих 24 часов в большинстве из наиболее пострадавших районов сильные ливни продолжатся.