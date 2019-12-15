У понеділок в Україні прогнозують мінливу хмарність
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У понеділок, 16 грудня, синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність. У Південній частині температура вдень дійде до позначки +13 С, повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
Так, 16 грудня очікується мінлива хмарність.
Без опадів, лише вночі у східних областях невеликий дощ.
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5-10° тепла, у південній частині та на Прикарпатті до 13°.
Нагадаємо, в наступні три доби опадів в Україні синоптики не прогнозують.