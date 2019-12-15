В понедельник в Украине прогнозируют переменную облачность
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В понедельник, 16 декабря, синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность. В Южной части температура днем дойдет до отметки +13 С, сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, 16 декабря ожидается переменная облачность.
Без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь.
Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10 ° тепла, в южной части и на Прикарпатье до 13°.
Напомним, в последующие трое суток осадков в Украине синоптики не прогнозируют.