В понедельник в Украине прогнозируют переменную облачность

Так, 16 декабря ожидается переменная облачность.

Без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10 ° тепла, в южной части и на Прикарпатье до 13°.

Напомним, в последующие трое суток осадков в Украине синоптики не прогнозируют.