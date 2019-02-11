У Польщі за підозрою в тероризмі затримали росіянина

Як повідомив прес-секретар міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, затримання відбулося 30 січня.

"Раніше з міркувань безпеки ми не повідомляли про дії Агентства внутрішньої безпеки", - додав він.

Суд Польщі вже прийняв рішення про депортацію чеченця. Поки він знаходиться під депортаційним арештом.

Підозрюваний на території Польщі займався діяльністю терористичного характеру на користь терористичної організації, повідомили в спецслужбі Польщі. Також за їхньою інформацією, він взаємодіяв з іншим чеченцем, якого Польща вислала з країни раніше за підозрою в зв'язках з "Ісламським державою".

Нагадаємо, міністр з європейських питань Польщі Конрад Шиманські заявив, що Польща не зможе прийняти біженців за квотами, визначеними ЄС, після серії атак, здійснених терористами в Парижі.