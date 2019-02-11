В Польше по подозрению в терроризме задержали россиянина
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Агентство внутренней безопасности Польши в сотрудничестве с пограничниками задержало чеченца с российским гражданством, подозреваемого в терроризме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на польское издание Onet.pl.
Как сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, задержание состоялось 30 января.
"Ранее из соображений безопасности мы не сообщали о действиях Агентства внутренней безопасности", - добавил он.
Суд Польши уже принял решение о депортации чеченца. Пока он находится под депортационным арестом.
Подозреваемый на территории Польши занимался деятельностью террористического характера в пользу террористической организации, сообщили в спецслужбе Польши. Также по их информации, он взаимодействовал с другим чеченцем, которого Польша выслала из страны ранее по подозрению в связях с "Исламским государством".
Напомним, министр по европейским вопросам Польши Конрад Шимански заявил, что Польша не сможет принять беженцев по квотам, установленным ЕС, после серии атак, совершенных террористами в Париже.