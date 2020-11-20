У політв'язня Яцкіна впав зір, потрібен офтальмолог - Полозов

"Сьогодні вдруге на поточному тижні зустрівся з моїм підзахисним українським політв'язнем Іваном Яцкіним. Зустріч, як і попередня, проходила в СУ ФСБ Росії під час проведення слідчих дій. До початку слідчих дій ми поговорили. Іван Григорович повідомив, що за минулі два дні лікарі його не відвідували. Ще раз поставили перед слідством питання про необхідність обстеження Івана Яцкіна офтальмологом. В окулярах, які у нього є він бачить погано. А для замовлення нових потрібно розуміти наскільки впав зір. Також він розповів про те, що з посилки, яку йому надіслала дочка Катерина Яцкіна йому передали лише невелику частину - менше 3 кг з загальної ваги посилки 70 кг", - написав Микола Полозов.

Він зазначив, що не пропустили 20 банок тушонки, шоколад і багато чого іншого, пропустили тільки каву і печиво.

"Щодо тушонки пояснили, що в жерстяних банках не можна, щодо решти навіть пояснювати не стали. Оголосили Івану Яцкіну, що непропущені продукти відправлять на утилізацію. Будемо з'ясовувати за актами, що саме не передали і чому відразу на утилізацію відправляють. В іншому все без змін. Іван Яцкін все також один в камері. Телевізор не працює, але є радіо "Маяк", тому він в курсі поточних подій. Знову запитував, що чутно з приводу обміну. Всім, хто не забуває українських політв'язнів і підтримує їх, Іван Яцкін передає гарячий привіт!", - додав адвокат.

Нагадаємо, у вересні вперше за рік Івана Яцкіна привезли до суду апеляційної інстанції, де він взяв участь в судовому засіданні з розгляду апеляційної скарги.

Також нагадаємо, що українська сторона в Тристоронній контактній групі подала списки на обмін утримуваними особами, в них знаходиться 11 осіб.