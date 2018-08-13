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У поліції розповіли подробиці пограбування столичного ювелірного магазину

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Після проведення першочергових слідчих дій правоохоронці зробили висновок, що нападники на ювелірний магазин у Києві серйозно готувалися до злочину. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

У поліції розповіли подробиці пограбування столичного ювелірного магазину

За словами тимчасово виконувача обов’язків начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві Віктора Нечитайла, зловмисники ретельно готувалися до вчинення цього злочину.

“Нападники вели себе зухвало і, на жаль, внаслідок цього нападу загинув охоронець. Проаналізувавши всю зібрану інформацію, можемо говорити про те, що розбійники чітко спланували розбій на магазин: вони вибрали зручний час, коли у місті не буде заторів, прорахували шляхи відходу і місце відстою машини. Навіть той факт, що спалили автомобіль, який використовували під час нападу, говорить про те, що вони намагалися знищити речові докази: саме у салоні виявили зброю, яку вони, імовірно, застосували під час розбою”, — розповів правоохоронець.

Крім того, у поліції додали, що нападники — не українці: між собою вони спілкувалися на іноземній мові, а до охоронця і продавця один із них звертався російською.

“Також їх поведінка дає підстави вважати, що вони попередньо робили розвідку місця вчинення злочину і місця знищення автомобіля, адже коли рухалися територією гаражного кооперативу, прикривали обличчя, аби їх не зафіксували камери відеонагляду. Зі слів свідків, на вчинення злочину у них пішло кілька хвилин. При цьому вони добре орієнтувалися в магазині: про це свідчить те, що забрали нападники в основному ювелірні прикраси із дорогоцінним камінням. Остаточна сума завданого збитку буде встановлена після проведення інвентаризації”, — зазначив Віктор Нечитайло.

Нагадаємо, подія сталася вчора ввечері у Шевченківському районі: нападники вбили охоронця і забрали ювелірні вироби. За попередньою інформацією представників магазину, сума збитку становить близько 5-ти мільйонів гривень. Згодом автомобіль, який використовували зловмисники, знайшли спаленим на території гаражного кооперативу у Солом’янському районі.

Кримінальні провадження розслідуються за двома статтями Кримінального кодексу: п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (Розбій).

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