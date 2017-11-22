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У поліції пояснили причину сутички на Майдані Незалежності

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Правоохоронці напередодні ввечері на Майдані Незалежності, куди люди прийшли для відзначення річниці початку Євромайдану, прибрали два намети. В акцію вони втрутилися після того, як її учасники намагались запалити шини. Про це розповів начальник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко в ефірі 5 каналу, передає УНН.

"Не було ніяких дозволів на встановлення наметів, тому поліція також їх вилучила... Постраждав один поліцейський, і звернулася одна особа... Наніс удар невідомий і поламав носа", - розповів він.

Як повідомляв УНН, 21 листопада ввечері на Майдані Незалежності сталась сутичка між активістами та правоохоронцями.

Українські Національні Новини

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