У поліції пояснили причину сутички на Майдані Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Правоохоронці напередодні ввечері на Майдані Незалежності, куди люди прийшли для відзначення річниці початку Євромайдану, прибрали два намети. В акцію вони втрутилися після того, як її учасники намагались запалити шини. Про це розповів начальник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко в ефірі 5 каналу, передає УНН.
"Не було ніяких дозволів на встановлення наметів, тому поліція також їх вилучила... Постраждав один поліцейський, і звернулася одна особа... Наніс удар невідомий і поламав носа", - розповів він.
Як повідомляв УНН, 21 листопада ввечері на Майдані Незалежності сталась сутичка між активістами та правоохоронцями.