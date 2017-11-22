У поліції пояснили причину сутички на Майдані Незалежності

"Не було ніяких дозволів на встановлення наметів, тому поліція також їх вилучила... Постраждав один поліцейський, і звернулася одна особа... Наніс удар невідомий і поламав носа", - розповів він.

Як повідомляв УНН, 21 листопада ввечері на Майдані Незалежності сталась сутичка між активістами та правоохоронцями.