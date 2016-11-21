У поліції повідомили про трьох потерпілих під час заходів у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. До чергової частини київської поліції від медичних працівників надійшли повідомлення про трьох потерпілих, які отримали тілесні ушкодження під час заходів. Про це повідомила прес-служба ГУ НП України, передає УНН.
Зазначається, що у одного з них — забої від падіння з парапету, у другого — різана рана руки. Ще одна людина звернулася за допомогою до лікарів швидкої допомоги, попередньо, з реакцією на стрес.
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Як повідомляв УНН, активісти у день Гідності запалили на Майдані Незалежності шини.