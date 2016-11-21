В полиции сообщили о трех пострадавших во время мероприятий в Киеве

Отмечается, что у одного из них - ушибы от падения с парапета, у второго - резаная рана руки. Еще один человек обратился за помощью к врачам скорой помощи, предварительно, с реакцией на стресс.

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Как сообщал УНН, активисты в день Достоинства зажгли на Майдане Независимости шины.