У племінному суді Пакистану сталася перестрілка: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Щонайменше п'ятеро людей загинули, ще троє постраждали у вівторок під час перестрілки в будівлі племінного суду в окрузі Баттаграм провінції Хайбер-Пахтунхва на північному заході Пакистану. Про це повідомила місцева поліція, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
За її даними, суперечка між двома групами людей в суді переросла в перестрілку. Нападники втекли з місця події.
Поліція заблокувала територію навколо суду і почала операцію по затриманню злочинців.
Нагадаємо, в перестрілці між урядовими військами і збройними талібами в м. Газні на сході Афганістану ліквідовані 194 бойовика.
Як повідомляв УНН, 10 серпня біля автовокзалу на вулиці Симона Петлюри в Шевченківському районі Києва сталася бійка з перестрілкою.