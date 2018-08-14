В племенном суде Пакистана произошла перестрелка: есть погибшие

По ее данным, перебранка между двумя группами людей в суде переросла в перестрелку. Нападавшие скрылись с места происшествия.



Полиция заблокировала территорию вокруг суда и начала операцию по задержанию преступников.



Напомним,в перестрелке между правительственными войсками и вооруженными талибами в г. Газни на востоке Афганистана ликвидированы 194 боевика.

Как сообщал УНН, 10 августа у автовокзала на улице Симона Петлюры в Шевченковском районе Киева произошла драка с перестрелкой.