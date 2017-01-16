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У підготовчому засіданні у справі О.Єфремова оголошено технічну перерву на 1,5 години

У підготовчому засіданні у справі О.Єфремова оголошено технічну перерву на 1,5 години

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Старобільський міськрайонний суд Луганської області оголосив технічну перерву в підготовчому засіданні у справі колишнього екс-керівника Партії регіонів Олександра Єфремова на 1,5 години, передає кореспондент УНН.

"Суд порадившись на місці ухвалив клопотання захисника про надання часу для конфіденційного спілкування з обвинуваченим Єфремовим задовольнити, надати 1,5 години",- сказав головуючий суддя Олександр Пелих.

Варто зазначити, що в ході судового засідання О.Єфремов заявив, що захисту було недостатньо часу для ознайомлення з матеріалами справи.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України 9 грудня 2016 року завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-глави Партії регіонів Олександра Єфремова.

Колишній голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді України на підставі доказів підозрюється в:

— організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України);

— пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, Управління Служби безпеки України в Луганській (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України);

— вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України);

— організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “Луганська народна республіка” (ч. 1 ст. 258-3 КК України);

— державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

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