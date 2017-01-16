В подготовительном заседании по делу А.Ефремова объявлен технический перерыв на 1,5 часа
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Старобельский районный суд Луганской области объявил технический перерыв в подготовительном заседании по делу бывшего экс-руководителя Партии регионов Александра Ефремова на 1,5 часа, передает корреспондент УНН.
"Суд посоветовавшись на месте принял ходатайство защитника о предоставлении времени для конфиденциального общения с обвиняемым Ефремовым удовлетворить, предоставить 1,5 часа", - сказал председательствующий судья Александр Пелих.
Стоит отметить, что в ходе судебного заседания А.Ефремов заявил, что защите было мало времени для ознакомления с материалами дела.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины 9 декабря 2016 года завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-главы Партии регионов А.Ефремова.
Бывший глава фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины на основании доказательств подозревается в:
— организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти Луганской областной государственной администрации) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины);
— пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, Управления Службы безопасности Украины в Луганской (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины);
— совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины);
— организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);
— государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).