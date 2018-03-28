У Петербурзі загорівся автосалон "Hyundai", евакуювали 100 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Петербурзі спалахнула пожежа в автосалоні на вулиці Савушкіна, 103, де знаходяться автосалони “Лахта BlueFish” і “Hyundai Рольф Лахта”, передає УНН з посиланням на “Діловий Петербург”.
У МНС Петербурга підтвердили повідомлення про пожежу на вулиці Савушкіна.
За даними відомства, площа пожежі за 40 хвилин після повідомлення у МНС, становить 50 квадратних метрів. Пожежі було присвоєно підвищений рівень складності.
За словами очевидців, пожежа почалася на першому поверсі дилерського центру "Рольф".
Натомість, як повідомляє телеканал 78.ru, з палаючого дилерського автоцентру в Петербурзі евакуйовані 100 осіб. Площа пожежі збільшилась до 500 квадратних метрів.
Пожежа, яка сталася в торговому центрі 25 березня, забрав життя 64 людей, в тому числі 41 дитини. Упізнано тіла 27 загиблих.