У перший день зими в Україні очікується невеликий сніг

“В перший день зими в Україні очікується невеликий сніг, в західних областях помірний сніг подекуди з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини; лише у південній частині, вночі і в східних областях без істотних опадів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на дорогах країни, крім півдня, буде ожеледиця.

Вітер прогнозують південно-західний, швидкістю 7-12 м/с, в західних областях пориви 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вдень становитиме від 3° морозу до 2° тепла.