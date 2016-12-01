"В первый день зимы в Украине ожидается небольшой снег, в западных областях умеренный снег местами с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, метели; лишь в южной части, ночью и в восточных областях без существенных осадков ", - говорится в сообщении.

Отметим, что на дорогах страны, кроме юга, будет гололедица.

Ветер прогнозируют восточный, скоростью 7-12 м / с, в западных областях порывы 15-20 м / с, на высокогорье Карпат 25-30 м / с.

Температура днем ​​от 3 ° мороза до 2 ° тепла.