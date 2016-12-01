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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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В первый день зимы в Украине ожидается небольшой снег

Киев • УНН

 • 10761 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Сегодня в Украине будет идти небольшой снег, местами метель, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.

В первый день зимы в Украине ожидается небольшой снег

"В первый день зимы в Украине ожидается небольшой снег, в западных областях умеренный снег местами с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, метели; лишь в южной части, ночью и в восточных областях без существенных осадков ", - говорится в сообщении.

Отметим, что на дорогах страны, кроме юга, будет гололедица.

Ветер прогнозируют восточный, скоростью 7-12 м / с, в западных областях порывы 15-20 м / с, на высокогорье Карпат 25-30 м / с.

Температура днем ​​от 3 ° мороза до 2 ° тепла.

Украинские Национальные Новости

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