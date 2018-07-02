У перший день Вімблдону виступлять четверо українських тенісистів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У перший день Вімблдонського тенісного турніру виступлять четверо українців, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Матчі першого раунду Вімблдону зіграють четверо представників України:
Корт №2
4-й запуск (13:00 - 13:30 за київським часом)
(5) Еліна Світоліна (Україна) - Тетяна Марія (Німеччина)
Корт №5
4-й запуск
Леся Цуренко (Україна) - Тімі Бабоша (Угорщина)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українки дізналися суперниць в основній сітці Вімблдону
Корт №10
1-й запуск
Сергій Стаховський (Україна) - Жуан Соуза (Португалія)
корт №17
4-й запуск, не раніше 20:00 за київським часом
Катерина Бондаренко (Україна) - Люція Шафаржова (Чехія)
Нагадаємо, Світоліна отримала п'ятий номер посіву на Вїмблдоні.