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В первый день Уимблдона выступят четверо украинских теннисистов

В первый день Уимблдона выступят четверо украинских теннисистов

Киев  •  УНН

 • 13936 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. В первый день Уимблдонского теннисного турнира выступят четверо украинцев, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Матчи первого раунда Уимблдона сыграют четверо представителей Украины:

Корт №2
4-й запуск (13:00 — 13:30 по киевскому времени)
(5) Элина Свитолина (Украина) — Татьяна Мария (Германия)

Корт №5
4-й запуск
Леся Цуренко (Украина) — Тими Бабош (Венгрия)

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Корт №10
1-й запуск
Сергей Стаховский (Украина) — Жуан Соуза (Португалия)

Корт №17
4-й запуск, не ранее 20:00 по киевскому времени
Катерина Бондаренко (Украина) — Люция Шафаржова (Чехия)

Напомним, Свитолина получила пятый номер посева на Уимблдоне.

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