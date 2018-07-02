В первый день Уимблдона выступят четверо украинских теннисистов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В первый день Уимблдонского теннисного турнира выступят четверо украинцев, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Матчи первого раунда Уимблдона сыграют четверо представителей Украины:
Корт №2
4-й запуск (13:00 — 13:30 по киевскому времени)
(5) Элина Свитолина (Украина) — Татьяна Мария (Германия)
Корт №5
4-й запуск
Леся Цуренко (Украина) — Тими Бабош (Венгрия)
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Корт №10
1-й запуск
Сергей Стаховский (Украина) — Жуан Соуза (Португалия)
Корт №17
4-й запуск, не ранее 20:00 по киевскому времени
Катерина Бондаренко (Украина) — Люция Шафаржова (Чехия)
Напомним, Свитолина получила пятый номер посева на Уимблдоне.