У Пентагоні оцінили ефективність ЗСУ на 12 із 10

Деталі

Високопоставлений чиновник Міністерства оборони сказав 12 серпня, що за шкалою від 0 до 10 ефективність збройних сил України дорівнюватиме 12, "просто виходячи з того, наскільки вражаючими вони були для нас у багатьох сенсах… Вони знайшли способи робити те, що ми могли б і не подумати, що це можливо".

Хоча росіяни мають значно більшу силу, ніж Україна, "те, що відбувається проти росіян, — це постійний вплив (прогресу України) на їхній моральний дух, їх здатність підтримувати себе — на все це вплинула здатність українців дістати (російські) пункти командування та управління, боєприпаси, матеріально-технічне забезпечення", сказав представник Пентагону.

Доповнення

У Пентагоні вказували, що російські загарбники бояться HIMARS та намагаються їх знищити, але зазнають невдач.