У Пенсійному фонді відзвітували про фінансування пенсій за серпень
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Пенсії за серпень профінансовано на 75,3 % місячної потреби, передає УНН з посиланням на повідомлення Пенсійного фонду.
“Станом на 17 серпня на виплату пенсій спрямовано 22,6 млрд грн, що становить 75,3% місячної потреби. Фінансування та виплата пенсій відбувається за встановленим графіком”, — зауважили у Пенсійному фонді.
Нагадаємо, станом на 1 липня 2018 року середній розмір пенсії разом з цільовою грошовою допомогою становив 2 562,4 грн, що на 3,3 % перевищує розмір середньої пенсії станом на 1 січня 2018 року та на 35,8 % більше від розміру середньої пенсії станом на 1 липня 2017 року.