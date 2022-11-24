У парламенті Нідерландів назвали росію спонсором тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У нижній палаті парламенту Нідерландів називають росію спонсором тероризму - переважна більшість партій підтримує відповідну пропозицію, повідомляє Nederlands Dagblad, пише УНН.
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"Палата представників (нижня палата парламенту) Нідерландів називає росію спонсором державного тероризму через її дії в Україні. Переважна більшість партій, включаючи VVD, D66, ChristenUnie, PvdA та CDA, підтримує відповідну пропозицію Тома ван дер Лі з GroenLinks", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Згідно з пропозицією, поданою у четвер під час дебатів щодо бюджету зовнішньополітичних дій, російська армія «структурно і навмисно» завдає ударів по цивільних цілях. Більшість населення України в середу залишилася без електрики через російські ракетні обстріли, пише видання.
"Рішення відповідає курсу Палати представників. Переважна більшість партій підтримує політику уряду щодо максимально можливої підтримки України у гуманітарній, дипломатичній та військовій сферах. Напередодні Європарламент уже ухвалив рішення про визнання росії державою-спонсором тероризму", - зазначає видання.
За словами міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстри, визначення росії спонсором тероризму не має для Нідерландів особливих наслідків, на відміну, наприклад, від США. Він хоче подивитися, чи є підтримка в ЄС чи НАТО, щоб спільно так кваліфікувати росію.
Доповнення
Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму.