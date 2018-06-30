У Парку корупції з'явилася Алея боротьби
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Сьогодні у Парку корупції, який створено у Національному ботанічному саду імені М.М.Гришка у столиці, з'явилася символічна Алея боротьби, передає кореспондент УНН.
Алею із кущів буксуса висаджують детективи НАБУ спільно з очільницею Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні Екою Ткешелашвілі та відвідувачами Парку.
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"Буксус – це вічно зелена рослина, вона ні в яку пору року не скидає листя. Висадка кущів буксусу є символічною, оскільки боротьба з корупцією так само не повинна припинятися ні за яких обставин, вона повинна тривати постійно", - прокоментував головний садівник алеї Василь Остапюк.
Загалом планується висадити 140 кущів буксуса - за кількістю справ проти корупціонерів, які наразі передані НАБУ до суду.