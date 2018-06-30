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В Парке коррупции появилась Аллея борьбы

В Парке коррупции появилась Аллея борьбы

Киев  •  УНН

 • 66689 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Сегодня в Парке коррупции, созданном в Национальном ботаническом саду имени Гришко в столице, появилась символическая Аллея борьбы, передает корреспондент УНН.

Аллею из кустов буксуса высаживают детективы НАБУ совместно с главой Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине Экой Ткешелашвили и посетителями парка.

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"Буксус - это вечно зеленое растение, оно ни в какое время года не сбрасывает листья. Высадка кустарников буксуса является символической, поскольку борьба с коррупцией так же не должна прекращаться ни при каких обстоятельствах, она должна продолжаться постоянно", - прокомментировал главный садовник аллеи Василий Остапюк.

Всего планируется высадить 140 кустов буксуса - по количеству дел против коррупционеров, которые сейчас переданы НАБУ в суд.

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