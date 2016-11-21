У Парижі відкриється виставка про український Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Парижі відкриється фотовиставка Наталії Любченкової «Donbas Groove», яка розповість мешканцям Франції про життя українців на окупованому Донбасі, передає УНН з посиланням на Культурно-інформаційний центр при посольстві України у Франції.
“Фотовиставка „Donbas Groove“ розповідає про неймовірні благочинні та бізнес-проекти на Донбасі. Його жителі, всупереч війні і скрутному становищу, наважуються на втілення найсміливіших ідей і вірять, що їхня справа принесе у регіон мир”, — зазначено у повідомлені.
Експозиція діятиме з 29 листопада до 9 грудня в українському Культурно-інформаційному центрі.