У Парижі відкриється виставка про український Донбас

“Фотовиставка „Donbas Groove“ розповідає про неймовірні благочинні та бізнес-проекти на Донбасі. Його жителі, всупереч війні і скрутному становищу, наважуються на втілення найсміливіших ідей і вірять, що їхня справа принесе у регіон мир”, — зазначено у повідомлені.

Експозиція діятиме з 29 листопада до 9 грудня в українському Культурно-інформаційному центрі.