В Париже откроется выставка об украинском Донбассе

"Фотовыставка "Donbas Groove" рассказывает о невероятных благотворительных и бизнес-проектах на Донбассе. Его жители, вопреки войне и тяжелом положению, решаются на воплощение самых смелых идей и верят, что их дело принесет в регион мир", - говорится в сообщении.

Экспозиция будет действовать с 29 ноября по 9 декабря в украинском Культурно-информационном центре.