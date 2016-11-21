В Париже откроется выставка об украинском Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Париже откроется фотовыставка Натальи Любченковои "Donbas Groove", которая расскажет жителям Франции о жизни украинцев на оккупированном Донбассе, передает УНН со ссылкой на Культурно-информационный центр при посольстве Украины во Франции.
"Фотовыставка "Donbas Groove" рассказывает о невероятных благотворительных и бизнес-проектах на Донбассе. Его жители, вопреки войне и тяжелом положению, решаются на воплощение самых смелых идей и верят, что их дело принесет в регион мир", - говорится в сообщении.
Экспозиция будет действовать с 29 ноября по 9 декабря в украинском Культурно-информационном центре.