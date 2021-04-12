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У Парижі невідомий відкрив стрілянину біля лікарні, є жертва

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Парижі невідомий відкрив стрілянину поруч з лікарнею ім. Анрі Дюнана. Про це повідомляють Le Parisien і телеканал BFM TV з посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

За даними ЗМІ, стрілянина сталася на вулиці Мішель-Анж в 16-му окрузі Парижа. В результаті поранено чоловіка і жінку. Вони доставлені в лікарню.

За даними BFM TV, поранена жінка працювала охоронцем лікарні. Сам лікувальний заклад знаходиться у веденні французького Червоного Хреста. Пізніше Le Parisien і AFP повідомили, що один з поранених помер.

Стрілець втік з місця події. France Bleu з посиланням на джерело в паризькій поліції стверджує, що нападник зник на велосипеді. Зараз зловмисника оголосили в розшук.

Un mort et une femme blessée par balle à Paris : un témoin raconte avoir vu un homme “tirer à bout pourtant” pic.twitter.com/e0oU73JSnB

— BFMTV (@BFMTV) April 12, 2 021

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