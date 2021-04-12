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В Париже неизвестный открыл стрельбу возле больницы, есть жертва

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Париже неизвестный открыл стрельбу рядом с больницей им. Анри Дюнана. Об этом сообщают Le Parisien и телеканал BFM TV со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

По данным СМИ, стрельба произошла на улице Мишель-Анж в 16-м округе Парижа. В результате ранены мужчина и женщина. Они доставлены в больницу.

По данным BFM TV, раненая женщина работала охранником больницы. Само лечебное заведение находится в ведении французского Красного Креста. Позднее Le Parisien и AFP сообщили, что один из раненых скончался.

Стрелок сбежал с места события. France Bleu со ссылкой на источник в парижской полиции утверждает, что нападавший скрылся на велосипеде. Сейчас злоумышленника объявили в розыск.

Un mort et une femme blessée par balle à Paris: un témoin raconte avoir vu un homme "tirer à bout pourtant" pic.twitter.com/e0oU73JSnB

— BFMTV (@BFMTV) April 12, 2021

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