У Пакистані вирішили залучити армію для наведення порядку після сутичок

Раніше у цей день в місті відбулись сутички між правоохоронцями та релігійними активістами ісламського руху "Техрік-е-Лабаік", які проводить сидячу акцію протесту, блокуючи рух транспорту на головних автомагістралях в Ісламабаді вже протягом понад двох тижнів.

Як повідомляється, міністерство внутрішніх справ Пакистану опублікувало повідомлення, у якому зазначається, що згідно з положеннями конституції країни, армія на запит столичної адміністрації може бути залучена для допомоги цивільним особам та для відновлення законності та порядку в Ісламабаді. У повідомленні міністерства не вказується, чи будуть військові напряму залучені для розгону демонстрантів.

Під час сутичок у суботу постраждали понад 200 осіб, включаючи представників поліції. Протестувальники заявляють про вбивство чотирьох активістів, проте поліція заперечує, що внаслідок протистояння були загиблі.

Силова акція проти активістів у столиці спричинила масові протести у інших містах Пакистану.