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В Пакистане решили привлечь армию для наведения порядка после столкновений

В Пакистане решили привлечь армию для наведения порядка после столкновений

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Власти Пакистана в субботу решили привлечь военных для противодействия демонстрантам в центре столицы страны Исламабаде, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Ранее в этот день в произошли столкновения между правоохранителями и религиозными активистами исламского движения "Техрик-э-Лабаик", которые проводит сидячую акцию протеста, блокируя движение транспорта на главных автомагистралях в Исламабаде уже в течение более двух недель.

Как сообщается, министерство внутренних дел Пакистана опубликовало сообщение, в котором отмечается, что в соответствии с положениями конституции страны, армия на запрос столичной администрации может быть привлечена для помощи гражданским лицам и для восстановления законности и порядка в Исламабаде. В сообщении министерства не указывается, будут ли военные направления привлечены для разгона демонстрантов.

Во время столкновений в субботу пострадали более 200 человек, включая представителей полиции. Протестующие заявляют об убийстве четырех активистов, однако полиция отрицает, что в результате противостояния были погибшие.

Силовая акция против активистов в столице вызвала массовые протесты в других городах Пакистана.

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