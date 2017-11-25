В Пакистане решили привлечь армию для наведения порядка после столкновений

Ранее в этот день в произошли столкновения между правоохранителями и религиозными активистами исламского движения "Техрик-э-Лабаик", которые проводит сидячую акцию протеста, блокируя движение транспорта на главных автомагистралях в Исламабаде уже в течение более двух недель.

Как сообщается, министерство внутренних дел Пакистана опубликовало сообщение, в котором отмечается, что в соответствии с положениями конституции страны, армия на запрос столичной администрации может быть привлечена для помощи гражданским лицам и для восстановления законности и порядка в Исламабаде. В сообщении министерства не указывается, будут ли военные направления привлечены для разгона демонстрантов.

Во время столкновений в субботу пострадали более 200 человек, включая представителей полиции. Протестующие заявляют об убийстве четырех активистов, однако полиция отрицает, что в результате противостояния были погибшие.

Силовая акция против активистов в столице вызвала массовые протесты в других городах Пакистана.