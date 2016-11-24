У Нью-Йорку розпочався парад гігантських надувних іграшок

Близько 3 млн осіб святкує на вулицях Нью-Йорка 90-й парад "Мейсі", який щорічно влаштовують в США на День подяки.

Під час параду величезні надувні іграшки, герої популярних мультфільмів, казок і телепередач, пересуваються вулицями міста.

Цього року на параді задіяно 16 гігантських повітряних куль, 27 маленьких і 1000 надувних клоунів та інших іграшок.

На охорону міста під час святкування виділено близько 3000 поліцейських.

Додамо, що паради є одним із атрибутів Дня подяки - одного з головних свят у США і Канаді. Його відзначають у другий понеділок жовтня в Канаді і в четвертий четвер листопада в США. З цього дня відкривається святковий сезон, який продовжується до Нового року.