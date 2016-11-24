В Нью-Йорке начался парад гигантских надувных игрушек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Нью-Йорке начался традиционный парад "Мэйси", во время которого по улицам города гуляют около 3 млн человек, передает УНН со ссылкой на ABC News.
Около 3 млн человек празднует на улицах Нью-Йорка 90-й парад "Мэйси", который ежегодно устраивают в США на День благодарения.
Во время парада огромные надувные игрушки, герои популярных мультфильмов, сказок и телепередач, передвигаются по улицам города.
В этом году на параде задействованы 16 гигантских воздушных шаров, 27 маленьких и 1000 надувных клоунов и других игрушек.
На охрану города во время празднования выделено около 3000 полицейских.
Добавим, что парады являются одним из атрибутов Дня благодарения - одного из главных праздников в США и Канаде. Его отмечают во второй понедельник октября в Канаде и в четвертый четверг ноября в США. С этого дня открывается праздничный сезон, который продолжается до Нового года.