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У нового голови одеської поліції немає власного житла

У нового голови одеської поліції немає власного житла

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Новий начальник управління поліції в Одеській області Микола Семенишин, який раніше очолював поліцію Донецької області, не має власного житла. Такий висновок можна зробити з його декларації.

З декларації випливає, що Микола Семенишин з 2017-го орендує квартиру в Маріуполі площею 93,3 кв. м, на праві користування розпоряджається кімнатою площею 36 кв. м. У 2019-у він придбав земельну ділянку у Кам'янець-Подільському.
Його дружина Тетяна знімає квартиру в Кам'янець-Подільському площею 93,3 кв. м, яка належить Лідії Грінович.

Автомобіль Renault Kadjar (2017) на праві користування перебуває в розпорядженні Миколи Семенишина, утім, записано транспортний засіб на його дружину Тетяну.

У 2020 році Семенишин заробив 881 тис. гривень на посаді голови управління поліції в Донецькій області та 34,7 тис. гривень у Донецькому юридичному інституті МВС. Своєю чергою, його дружина заробила 82,5 тис. гривень в ТОВ "Амвей Україна" (продаж засобів для будинку). Подружжю належать 155 тис. гривень і 15 тис. доларів заощаджень.

Микола Семенишин був призначений на свою посаду 18 серпня. До цього цю посаду обіймав Олег Бех. Попередник Беха Дмитро Головін з травня минулого року перебуває під домашнім арештом. 12 серпня НАБУ і САП направили в суд обвинувальний акт щодо Головіна, його експершого заступника і двох керівників приватних компаній. Зазначені особи обвинувачуються в незаконному заволодінні великою партією тютюнових виробів, раніше вилучену з незаконного обігу. Дії ексчиновників Нацполіціі і керівників приватних компаній кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

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