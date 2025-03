У Норвегії повідомили ще про дві смерті - ймовірно, після вакцинації AstraZeneca

Деталі

“Раніше повідомлялося про п’ять госпіталізованих після вакцинації AstraZeneca пацієнтів, у яких виявлена комбінація тромбозу, крововиливів і низької кількості тромбоцитів. Один з них помер на початку тижня, зараз оголошено про два нові випадки смерті”, — йдеться в повідомленні. “Агентство не може виключати, що ці випадки можуть бути пов’язані з вакциною AstraZeneca”, — додало відомство.

Минулого тижня група норвезьких учених дійшла висновку, що препарат AstraZeneca викликає в організмі сильну імунну відповідь, в ході якого утворилися антитіла можуть сприяти формуванню тромбів. Країна поки не відновила використання цього препарату для вакцинації населення.

Раніше

У четвер Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) визнало препарат AstraZeneca безпечним і ефективним, зазначивши, що переваги від його використання переважують ризики. Відразу ж після заяви ЕМА про відновлення вакцинації повідомили в Німеччині, Франції, Італії, Португалії, Іспанії, Словенії і Нідерландах.

EMA’s safety committee (PRAC) concludes that the benefits of the # COVID19Vaccine AstraZeneca still outweigh its risks despite possible link to rare blood clots associated with low levels of blood platelets.

Read more: https://t.co/WCdaKqOPxB pic.twitter.com/0NO8kh5a48

— EU Medicines Agency (@EMA_News) March 18, 2021