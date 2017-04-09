У Норвегії поліція затримала росіянина за підозрою у закладці бомби в Осло
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У столиці Норвегії Осло заарештований 17-річний росіян за підозрою в організації вибуху. Про це повідомила представник норвезької поліції, передає УНН з посиланням на ВВС.
За заявою поліції, затриманий був ранішей їм відомий, також повідомляється, що він висловлював симпатії на адресу "Ісламської держави".
Арешт був здійснений після того, як в ніч на неділю поліція Осло виявила в центрі міста і знешкодила вибуховий пристрій "примітивної збірки", як повідомили експерти.
Норвезькі власті підвищили в неділю рівень терористичної загрози в країні.
Як повідомляв УНН, поліція Осло нейтралізувала "бомбоподібний пристрій".