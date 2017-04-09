У Норвегії поліція затримала росіянина за підозрою у закладці бомби в Осло

За заявою поліції, затриманий був ранішей їм відомий, також повідомляється, що він висловлював симпатії на адресу "Ісламської держави".

Арешт був здійснений після того, як в ніч на неділю поліція Осло виявила в центрі міста і знешкодила вибуховий пристрій "примітивної збірки", як повідомили експерти.

Норвезькі власті підвищили в неділю рівень терористичної загрози в країні.

Як повідомляв УНН, поліція Осло нейтралізувала "бомбоподібний пристрій".