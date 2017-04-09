В Норвегии полиция задержала россиянина по подозрению в закладке бомбы в Осло

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 81671 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112199 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170572 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125516 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122392 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115518 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106328 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107395 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103841 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 161011 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Норвегии полиция задержала россиянина по подозрению в закладке бомбы в Осло

В Норвегии полиция задержала россиянина по подозрению в закладке бомбы в Осло

Киев  •  УНН

 • 12075 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В столице Норвегии Осло арестован 17-летний россиян по подозрению в организации взрыва. Об этом сообщила представитель норвежской полиции, передает УНН со ссылкой на ВВС .

По заявлению полиции, задержанный был ранее им известен, также сообщается, что он высказывал симпатии в адрес "Исламского государства".

Арест был произведен после того, как в ночь на воскресенье полиция Осло обнаружила в центре города и обезвредила взрывное устройство "примитивной сборки", как сообщили эксперты.

Норвежские власти повысили в воскресенье уровень террористической угрозы в стране.

Как сообщал УНН, полиция Осло нейтрализовала "бомбоподибний устройство" .

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