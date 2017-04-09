В Норвегии полиция задержала россиянина по подозрению в закладке бомбы в Осло
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В столице Норвегии Осло арестован 17-летний россиян по подозрению в организации взрыва. Об этом сообщила представитель норвежской полиции, передает УНН со ссылкой на ВВС .
По заявлению полиции, задержанный был ранее им известен, также сообщается, что он высказывал симпатии в адрес "Исламского государства".
Арест был произведен после того, как в ночь на воскресенье полиция Осло обнаружила в центре города и обезвредила взрывное устройство "примитивной сборки", как сообщили эксперты.
Норвежские власти повысили в воскресенье уровень террористической угрозы в стране.
Как сообщал УНН, полиция Осло нейтрализовала "бомбоподибний устройство" .