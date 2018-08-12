У Німеччині попередили про наслідки глобальної торговельної війни
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Наслідки глобальної торговельної війни для світової економіки будуть катастрофічними, вважає міністр економіки ФРН Петер Альтмайер, з посиланням на Bild am Sonntag передає DW, повідомляє УНН.
"Ця торгова війна уповільнює і підриває економічне зростання і породжує нову невизначеність", - заявив міністр.
При цьому від торгової війни постраждають, перш за все, споживачі через подорожчання товарів, попередив міністр.
За його словами, політики "не мають права піддавати ризику робочі місця сталеварів, автомобілебудівників і ливарників алюмінію". Замість цього необхідно домагатися в міжнародній торгівлі нижчих мит і відкритих ринків, а також боротися з протекціонізмом, впевнений глава економічного відомства Німеччини.
Одночасно Альтмайер виступив з критикою відновлення американських санкцій відносно Ірану, які негативним чином позначаться на німецький бізнес в цій країні.
"Ми не дозволимо Вашингтону диктувати нам умови торгових відносин з іншими країнами і тому підтримуємо Віденське ядерну угоду, щоб Іран не виробляв атомну зброю", - підкреслив він.
За словами міністра, "будь-яка німецька компанія має право продовжити інвестувати в Іран стільки, скільки хоче".
Однак проблема полягає в тому, що багато фірм залежать від надання кредитів банками, а вони здебільшого рефінансуються в США, зазначив далі Альтмайер.
"Ми шукаємо всередині країни і в Європі шляху, щоб тримати відкритими фінансові канали. І ми як і раніше підтримуємо угоди фірм за кордоном за допомогою гарантій по експортних кредитах", - повідомив він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп застеріг інші держави і іноземні компанії від підтримки економічних зв'язків з Іраном.