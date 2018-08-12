В Германии предупредили о последствиях глобальной торговой войны

"Эта торговая война замедляет и подрывает экономический рост и порождает новую неопределенность", - заявил министр.

При этом от торговой войны пострадают, прежде всего, потребители из-за подорожания товаров, предупредил министр.

По его словам, политики "не имеют права подвергать риску рабочие места сталеваров, автомобилестроителей и литейщиков алюминия". Вместо этого необходимо добиваться в международной торговле низших пошлин и открытых рынков, а также бороться с протекционизмом, уверен глава экономического ведомства Германии.

Одновременно Альтмайер выступил с критикой восстановления американских санкций в отношении Ирана, которые негативным образом скажутся на немецком бизнесе в этой стране.

"Мы не позволим Вашингтону диктовать нам условия торговых отношений с другими странами и поэтому поддерживаем Венское ядерное соглашение, чтобы Иран не производил ядерное оружие", - подчеркнул он.

По словам министра, "любая немецкая компания имеет право продлить инвестировать в Иран столько, сколько хочет".

Однако проблема заключается в том, что многие фирмы зависят от предоставления кредитов банками, а они в основном рефинансируются в США, отметил далее Альтмайер.

"Мы ищем внутри страны и в Европе пути, чтобы держать открытыми финансовые каналы. И мы по-прежнему поддерживаем соглашения фирм за рубежом с помощью гарантий по экспортным кредитам", - сообщил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп предостерег другие государства и иностранные компании от поддержки экономических связей с Ираном.