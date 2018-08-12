В Германии предупредили о последствиях глобальной торговой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Последствия глобальной торговой войны для мировой экономики будут катастрофическими, считает министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, со ссылкой на Bild am Sonntag передает DW, сообщает УНН.
"Эта торговая война замедляет и подрывает экономический рост и порождает новую неопределенность", - заявил министр.
При этом от торговой войны пострадают, прежде всего, потребители из-за подорожания товаров, предупредил министр.
По его словам, политики "не имеют права подвергать риску рабочие места сталеваров, автомобилестроителей и литейщиков алюминия". Вместо этого необходимо добиваться в международной торговле низших пошлин и открытых рынков, а также бороться с протекционизмом, уверен глава экономического ведомства Германии.
Одновременно Альтмайер выступил с критикой восстановления американских санкций в отношении Ирана, которые негативным образом скажутся на немецком бизнесе в этой стране.
"Мы не позволим Вашингтону диктовать нам условия торговых отношений с другими странами и поэтому поддерживаем Венское ядерное соглашение, чтобы Иран не производил ядерное оружие", - подчеркнул он.
По словам министра, "любая немецкая компания имеет право продлить инвестировать в Иран столько, сколько хочет".
Однако проблема заключается в том, что многие фирмы зависят от предоставления кредитов банками, а они в основном рефинансируются в США, отметил далее Альтмайер.
"Мы ищем внутри страны и в Европе пути, чтобы держать открытыми финансовые каналы. И мы по-прежнему поддерживаем соглашения фирм за рубежом с помощью гарантий по экспортным кредитам", - сообщил он.
Напомним, президент США Дональд Трамп предостерег другие государства и иностранные компании от поддержки экономических связей с Ираном.