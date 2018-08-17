У Німеччині перекинувся автобус з 55 пасажирами
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Німеччині поблизу міста Росток перекинувся автобус з 55 пасажирами, щонайменше 16 людей постраждали. Про це повідомляє Spiegel Online, передає УНН.
Автобус компанії Flixbus їхав з Швеції через Данію та німецьке місто Росток до Берліна. Близько 6:30 з невідомих причин він перекинувся. У салоні всього перебувало 55 пасажирів. Інші автомобілі в аварії не були задіяні.
У результаті ДТП шестеро людей отримали серйозні ушкодження, ще 10 — легкі травми. Поки невідомо, чи постраждав водій автобуса.
На місці аварії працює поліція. Рух трасою після ДТП перекрили.
Нагадаємо, у Франції зіткнулися вантажівка і автобус з дітьми.