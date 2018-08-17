В Германии перевернулся автобус с 55 пассажирами
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Германии вблизи города Росток перевернулся автобус с 55 пассажирами, по меньшей мере 16 человек пострадали. Об этом сообщает Spiegel Online, передает УНН.
Автобус компании Flixbus ехал из Швеции через Данию и немецкий город Росток в Берлин. Около 6:30 по неизвестным причинам он перевернулся. В салоне всего находилось 55 пассажиров. Другие автомобили в аварии не были задействованы.
В результате ДТП шесть человек получили серьезные повреждения, еще 10 - легкие травмы. Пока неизвестно, пострадал ли водитель автобуса.
На месте аварии работает полиция. Движение по трассе после ДТП перекрыли.
Напомним, во Франции столкнулись грузовик и автобус с детьми.