У Нідерландах запровадили штрафи за носіння паранджі та нікабу у публічних місцях
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Нижня палата парламенту Нідерландів у вівторок, 29 листопада, після тривалих дискусій ухвалила заборону носіння паранджі та нікабу - традиційного одягу жінок-мусульманок, - у публічних місцях, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
За появу в одязі, що закриває обличчя, у державних установах, громадському транспорті, школах і лікарнях, передбачено штраф у розмірі до 400 євро. Закон ще повинна схвалити верхня палата парламенту країни - сенат.
Паранджа - одяг жінки.мусульманки, що покриває усе тіло, а нікаб повністю приховує обличчя. За даними уряду, у Нідерландах паранджу або нікаб носять близько 100 жінок, пише інформагенція.
Раніше подібну заборону запровадили у Франції, Бельгії, Болгарії, в одному з кантонів Швейцарії, а також у низці федеральних земель Німеччини.