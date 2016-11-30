В Нидерландах ввели штрафы за ношение паранджи и никаба в общественных местах

За появление в одежде, закрывающей лицо, в учреждениях, общественном транспорте, школах и больницах, предусмотрен штраф в размере до 400 евро. Закон еще должна одобрить верхняя палата парламента страны - сенат.

Паранджа - одежда жинки.мусульманкы, что покрывает все тело, а никаб полностью скрывает лицо. По данным правительства, в Нидерландах паранджу или никаб носят около 100 женщин, пишет информагентство.

Ранее подобный запрет ввели во Франции, Бельгии, Болгарии, в одном из кантонов Швейцарии, а также в ряде федеральных земель Германии.