В Нидерландах ввели штрафы за ношение паранджи и никаба в общественных местах
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Нижняя палата парламента Нидерландов во вторник, 29 ноября, после длительных дискуссий приняла запрет ношения паранджи и никаба - традиционной одежды женщин-мусульманок, - в публичных местах, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
За появление в одежде, закрывающей лицо, в учреждениях, общественном транспорте, школах и больницах, предусмотрен штраф в размере до 400 евро. Закон еще должна одобрить верхняя палата парламента страны - сенат.
Паранджа - одежда жинки.мусульманкы, что покрывает все тело, а никаб полностью скрывает лицо. По данным правительства, в Нидерландах паранджу или никаб носят около 100 женщин, пишет информагентство.
Ранее подобный запрет ввели во Франции, Бельгии, Болгарии, в одном из кантонов Швейцарии, а также в ряде федеральных земель Германии.