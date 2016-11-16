У нерозвідані газові родовища кошти повинен вкладати інвестор, а не держава - В.Кривенко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Бізнес краще рахує гроші та є більш ефективним управлінцем. Відповідно, коли мова про необхідність розвідувати нові газові родовища, то до цього процесу треба залучати інвестора. Таку думку у коментарі УНН висловив нардеп, заступник голови Комітету ВРУ з питань бюджету Віктор Кривенко.
За його словами, розвідка — це завжди ризик, і брати на себе відповідальність за цей ризик мають приватники.
“Якщо ми говоримо про ті родовища, які ще не розслідувані, у які треба багато коштів вкладати, то безумовно, це мають робити приватні компанії, адже дійсно це ризики. Тут потрібно у нерозвідані родовища, дійсно, залучати бізнес, адже бізнес краще рахує гроші, аніж держава”, — сказав він.
В.Кривенко вважає, що розвідку газу треба роздержавлювати, шляхом кооперації з іноземними компаніями.
“Треба корпоратизовувати і роздержавлювати (заговидобуток, — ред.), залишити, наприклад ,контрольний пакет газовидобувної нашій компанії (у держави, — ред..), а міноритарні пакети продати світовим компаніям”, — зазначив він.
Нардеп також пояснив, що ті родовища, які вже є розвідані мають залишатися у держаних компаній, бо сенсу робити угоди про розподіл продукції на тих родовищах, де чітко підтверджені обсяги газу, ніякого немає", — додав В.Кривенко.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, О.Прохоренко не зміг пояснити, чому УГВ проти співпраці з приватним інвестором у сфері газовидобування.
Також нагадаємо, Міненерго хоче залучити приватних інвесторів до видобутку газу в Полтавській області.
При цьому у БПП раніше завили, що видобуток газу держава повинна віддати в приватні руки.
В Асоціації газовидобувних компаній переконані, що збільшити видобуток газу на 35% до 2020 можливо лише шляхом залучення інвестицій.