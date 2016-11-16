В неразведанные газовые месторождения средства должен вкладывать инвестор, а не государство - В.Кривенко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Бизнес лучше считает деньги и является более эффективным управленцем. Соответственно, когда речь идет о необходимости разведывать новые газовые месторождения, то к этому процессу нужно привлекать инвестора. Такое мнение в комментарии УНН высказал нардеп, заместитель главы Комитета ВРУ по вопросам бюджета Виктор Кривенко.
По его словам, разведка - это всегда риск, и брать на себя ответственность за этот риск должны частники.
"Если мы говорим о тех месторождениях, которые еще не разведали, в которые нужно много средств вкладывать, то безусловно, это должны делать частные компании, ведь действительно это риски. Здесь нужно в неразведанные месторождения, действительно, привлекать бизнес, ведь бизнес лучше считает деньги, чем государство", - сказал он.
В.Кривенко считает, что разведку газа надо разгосударствлять, путем кооперации с иностранными компаниями.
"Надо корпоратизировать и разгосударствлять (загодобычу - ред.), оставить, например, контрольный пакет газодобывающей нашей компании (у государства - ред.), а миноритарные пакеты продать мировым компаниям", - отметил он.
Нардеп также объяснил, что те месторождения, которые уже являются разведанными должны оставаться у государственных компаний, так смысла заключать соглашения о разделе продукции на тех месторождениях, где четко подтверждены объемы газа, никакого нет", - добавил В.Кривенко.
Напомним, как сообщал УНН, О.Прохоренко не смог объяснить, почему УГД против сотрудничества с частным инвестором в сфере газодобычи.
Также напомним, Минэнерго хочет привлечь частных инвесторов к добыче газа в Полтавской области.
При этом в БПП ранее завили, что добычу газа государство должно отдать в частные руки.
В Ассоциации газодобывающих компаний убеждены, что увеличить добычу газа на 35% до 2020 г. возможно только путем привлечения инвестиций.