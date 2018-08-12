У неділю у львівському аеропорту скасували два авіарейси "Україна-Італія"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У неділю, 12 серпня, у Міжнародному аеропорту “Львів” було скасовано два рейси компанії Ernest з Італії в Україну та у зворотному напрямку. Відповідне повідомлення міститься на сторінці аеропорту у Facebook, передає УНН.
“ERN223 Мілан Бергамо-Львів 12.08.2018 скасовано. ERN224 Львів-Мілан Бергамо 12.08.2018 скасовано”, — йдеться в повідомленні.
В аеропорту зазначили, що пасажири будуть попереджені про скасування рейсів. Сама авіакомпанія Ernest не вказала причини скасування рейсів.
Як повідомляв УНН, у п’ятницю в Європі через страйк Ryanair були скасовані 400 рейсів.